Лев оценил шансы сборной Германии на Евро-2020
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что его команда не входит в число главных фаворитов чемпионата Европы 2020 года.
"У нас талантливая команда с большими амбициями и потенциалом. Ее можно сравнить с командой, которая выступала на чемпионате мира 2010 года. Но мы не входим в число явных фаворитов. Для этого нам нужно прогрессировать и мы работаем над этим.
У сборных Англии и Франции стабильные команды, которые годами используют одних и тех же футболистов. А есть еще Испания и Нидерланды. Выиграть Евро-2020 будет очень сложно", - приводит слова Лева Goal.
Напомним, что сборная Германии досрочно гарантировала себе путевку в финальную стадию Евро-2020.
Не пропустите: В сети выложили фото формы сборной Германии на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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|3
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|О
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|3
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|3
|5
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|3
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