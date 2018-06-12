Лёв оценил шансы сборной Германии выиграть ЧМ-2018
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв оценил шансы на победу своей команды в Чемпионате Мира 2018 года.
"Соперники стали сильнее по сравнению с 2014 годом. Я имею в виду Францию, Испанию, Бразилию, Аргентину. Кроме того, каждая команда хочет победить чемпиона, защищающего титул. Чтобы снова взять золото, всё должно совпасть. Многие факторы будут играть важную роль. Необходима удача, отсутствие травм. Маленькие нюансы могут иметь огромное значение. Важно показывать игру высокого уровня с самого начала матча и в каждой игре. Быть энергичными и полностью сосредоточенными, нельзя позволить себе быть слабым. Иначе, на стадии плей-офф можно довольно быстро отправиться домой" - сказал Лёв.
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Германии сыграет с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.
Не пропустите: Давид Силва назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная России на пороге домашнего мундиаля: верить в лучшее, готовиться к худшему
-
До Чемпионата Мира остался один день: что нельзя пропустить 13 июня
-
Главные новости дня: 12 июня
-
Двукратные чемпионы мира готовы удивить Россию: представление сборной Уругвая
-
Стартует турнир прогнозов на Чемпионат Мира 2018! Анонс 1 тура
Лента новостей
-
Стало известно, во сколько России обошелся ЧМ-2018
-
Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России
-
Открытие ЧМ-2018 посетят главы более 20 государств
-
"Аякс" повесил ценник на де Лигта и де Йонга
-
Лопетеги определился с будущим Асенсио и Иско
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника "Барселоны"
-
Сборная России на пороге домашнего мундиаля: верить в лучшее, готовиться к худшему
-
ФИФА назвала пять игроков сборной России, от которых будет зависеть результат команды на ЧМ
-
Бускетс высказался о словах Бартомеу, который пожелал Аргентине победы на ЧМ-2018
-
Испанские СМИ узнали решение, которое принял Гризманн по своему будущему
-
"Барселона" расширила список альтернатив Силлессену
-
В Москве начали выбирать хозяина ЧМ-2026
-
"Реал" намерен снизить цену на Левандовски
-
Перес готов увести у "Барселоны" ее очередную трансферную цель
-
Болт рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 в России
-
Два клуба готовы заплатить 60 миллионов евро за Силлессена
-
Нигматуллин: "Сборная Аргентины - команда, в которой играют друзья Месси"
-
Группа мексиканских болельщиков отправилась на ЧМ-2018 в Россию на автобусе
-
Лопетеги озвучил Пересу свои пожелания по входящим трансферам
-
Перес установил цену на Вальехо
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0