Лёв оценил шансы сборной Германии выиграть ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв оценил шансы на победу своей команды в Чемпионате Мира 2018 года.

"Соперники стали сильнее по сравнению с 2014 годом. Я имею в виду Францию, Испанию, Бразилию, Аргентину. Кроме того, каждая команда хочет победить чемпиона, защищающего титул. Чтобы снова взять золото, всё должно совпасть. Многие факторы будут играть важную роль. Необходима удача, отсутствие травм. Маленькие нюансы могут иметь огромное значение. Важно показывать игру высокого уровня с самого начала матча и в каждой игре. Быть энергичными и полностью сосредоточенными, нельзя позволить себе быть слабым. Иначе, на стадии плей-офф можно довольно быстро отправиться домой" - сказал Лёв.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Германии сыграет с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

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