Лёв одержал сотую победу со сборной Германии

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Лёв одержал сотую победу со сборной Германии

В матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций-2017 сборная Германии обыграла Камерун со счетом 3:1.

Эта победа стала сотой для немцев под руководством Йоахима Лёва. Сотая победа одержана наставником в 150-м матче со сборной.

Фото: Лёв - 100 побед.

57-летний Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 году и выигрывал с ней чемпионат мира-2014.

Не пропустите: Германия - Камерун - 3:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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