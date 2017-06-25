Лёв одержал сотую победу со сборной Германии

В матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций-2017 сборная Германии обыграла Камерун со счетом 3:1.

Эта победа стала сотой для немцев под руководством Йоахима Лёва. Сотая победа одержана наставником в 150-м матче со сборной.

Фото: Лёв - 100 побед.

57-летний Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 году и выигрывал с ней чемпионат мира-2014.

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