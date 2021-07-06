Лев - один из кандидатов на пост главного тренера сборной России

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Лев - один из кандидатов на пост главного тренера сборной РоссииФото: инстаграм сборной Германии/Автор неизвестен

Как сообщает журналист "Чемпионата" Андрей Панков, Йоахим Лев попал в список тренеров, которые могут возглавить сборную России в случае увольнения Станислава Черчесова.

По информации источника, немецкий специалист – один из трех иностранных тренеров, входящих в шорт-лист потенциальных наставников сборной России.

Напомним, что Йоахим Лев 15 лет тренировал сборную Германии. Под его руководством немецкая сборная завоевала титул чемпиона мира на мундиале в Бразилии в 2014 году.

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