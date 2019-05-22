Лёв огласил заявку сборной Германии на матчи с Беларусью и Эстонией. Тер Штеген и Кроос - вне состава

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Лёвом определился с заявкой команды на июньские матчи квалификации Евро-2020 против Беларуси и Эстонии.

Стоит отметить, что в состав не включены вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген и полузащитник "Реала" Тони Кроос. У обоих футболистов травмы.

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп;

Защитники: Маттиас Гинтер, Марсель Хальстенберг, Йонас Хектор, Тило Керер, Лукас Клостерманн, Нико Шульц, Никлас Штарк, Никлас Зюле, Джонатан Та;

Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Драксер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хавертц, Джошуа Киммих, Марко Ройс, Лерой Сане;

Нападающий: Тимо Вернер.

Напомним, что с Беларусью сборная Германии сыграет 8 июня, а с Эстонией - 11 июня.

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