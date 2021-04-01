Лев останется в сборной Германии до Евро даже после поражения от Северной Македонии

Фото: Твиттер @DFB_Team

Наставник сборной Германии Йоахим Лев сохранит свой пост до Евро-2020, сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

В Немецком Футбольный Союзе (DFB) не рассматривали вариант с увольнением специалиста, несмотря на сенсационное поражение от Северной Македонии (1:2). Сам же Лев тоже не намерен подавать в отставку.

Однако вопросы к тренеру со стороны DFB в связи с поражением имеются.

Напомним, Лев объявил, что уйдет из сборной Германии после Евро-2020.

После трех туров квалификации ЧМ-2022 Германия идет на третьем месте в группе J, набрав 6 очков. Неожиданным лидером группы стала сборная Армении, у которой 9 очком после 3 матчей.