Лёв осудил поведение Дембеле

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал поведение нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

"Я осуждаю это: футболист с действующим контрактом устраивает забастовку и говорит, что хочет сменить клуб. Если мы принимаем это, если клуб принимает это, то контракты ничего не стоят. "Боруссия" абсолютно права" - приводит слова Лёва Eurosport.

Напомним, что в трансфере Дембеле заинтересована "Барселона".

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