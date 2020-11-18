Лёв out! Сборная Германии потерпела самое крупное поражение с 1931 года и пропустила Испанию в плей-офф Лиги Наций

Вчера сборная Испании разгромила немцев со счетом 6:0 в рамках группового этапа Лиги Наций. Дальше должен был идти обзор поединка, но в нем нет никакого смысла, так как каждый абзац закончится предложением "гол в ворота Германии". Лучше сразу проанализировать причины такого горького поражения, ведь здесь есть много интересных моментов. Перед переходом к расширенному анализу краха Бундестим, стоит пройтись по основным антирекордам, установленным подопечными Йоахима Лёва во встрече. В первую очередь, стоит отметить цифру "89" – именно столько лет Германия не проигрывала с разницей в шесть голов. Последний раз со счетом 6:0 немцы уступили австрийской Вундертим в 1931 году. Правда, тот поединок имел статус товарищеского, а в официальных встречах "Севильский ужас" стал крупнейшим поражением Германии за всю историю – до этого в топе было поражение 3:8 от Венгрии на ЧМ-1958. Еще одна знаковая цифра – 62. Именно столько лет Германия не пропускала три гола за тайм в официальных встречах. Последний раз это случилось в матче за третье место на ЧМ-1958 в поединке против Франции, который в итоге проиграли со счетом 3:6. Особенно тяжелым вечер стал для Нойера. Он проводил 96-й матч за сборную – ни один другой голкипер Бундестим не может похвастаться такой цифрой. Вхождение на вершину пантеона Ману отпраздновал первым в своей карьере пропуском шести голов за один вечер.

После таких ужасных поражений непременно получится много тактических разборов. Эксперты обязательно укажут на абсурдную работу немцев при стандартах, когда маленький Гнабри кроет великана Морату. Они отметят катастрофу на флангах обороны, откуда прилетели почти все голы – особенно провалился Макс, который банально забывал повернуть голову и проверить пространство за спиной. Станет очевидным крах системы прессинга сборной Германии, в которой возникали огромные разрывы как по вертикали, так и по горизонтали. Практически каждый момент испанцев связан с развалом и детскими ошибками – скриншотить их можно до следующего вечера, но зачем? Статистика ударов сама обо всем говорит – 23:2 в пользу Испании.

Йоахим Лёв мог бы парировать все простыми истинами. Мол, подобные поражения – это просто несчастный случай, который случается раз в 90 лет. Тем более, в сборной Германии вылетели практически все профильные фулбэки, отсутствовал Киммих и ряд других лидеров. В конце концов, можно было бы списать разгром на формат Лиги Наций – настоящие топы используют этот турнир для экспериментов, а не играют на результат. Тренерский штаб Бундестим действительно тасует состав от матча к матчу независимо от ситуации с травмированными – Йогги омолаживает команду под Евро, которое и решит его судьбу в сборной (это уже подтвердил Оливер Бирхофф). Обо всем этом можно было бы говорить, если бы не несколько важных "но". Дело в том, что немцы давно шли к этому разгрому. После сенсационного невыхода в плей-офф ЧМ-2018 сборную заштормило. Йоахим Лев отказался от Мюллера, Боатенга и Хуммельса, начав процесс обновления команды, но за два года Йогги так и не сформировал устойчивой основы – особенно в обороне.

Результаты также были слишком провальными, чтобы вот так просто отдать Испании финал Лиги Наций. Немцы провалили оба розыгрыша, за 13 матчей отпраздновав всего две победы – оба раза жертвой стала обескровленная ​​Украина, которая резервом едва не зацепилась за ничью в Киеве и трижды попадала в штангу в Лейпциге. В общем, в 2020 году немцы переиграли только украинцев и чехов в товарняке (минимально). На таком фоне матчи против Испании не "сливают". При этом Бундестим перестала бить топов – последняя победа над большой сборной зафиксирована еще полтора года назад, в матче против Нидерландов на выезде (2:3). С Испанией расписали ничью и позорный разгром, с Нидерландами было два поражения, ничья и победа, с Францией – ничья и поражение. Подопечные Йоахима Лева даже швейцарцев, турок, аргентинцев и сербов не смогли переиграть, хотя большинство этих команд находилась на той или иной стадии кризиса. Что еще хуже, Германия после ЧМ-2018 пропускает катастрофически много: команда получила три и четыре гола в двух матчах против голландцев, и по три от Турции и Швейцарии.

Все отмечали матч против Украины как тревожный звоночек – и вот в Севилье зазвенело в полную силу. Йоахим Лёв просто потерял контроль над ситуацией. Бастиан Швайнштайгер, немецкие журналисты и даже Нойер шокированы не только результатом, а и отсутствием коммуникации на поле – на пустом стадионе все слышали подсказки испанцев, а вот Максу и другим никто не говорил о забеганиях за спину. Йоахим Лёв же настолько не понимает причин поражения, что в интервью ARD аж 11 раз сказал слово "как-то" / "каким-то образом". В конце концов, он признал, что у Германии просто не было шансов – испанцы были лучше, быстрее и точнее. Вам еще нужен тактический анализ после такого? И это еще неплохой комментарий. После матчей против той же Украины главный тренер немцев козырял силой своей сборной, рассказывая, что "сине-желтые" его не удивили и у них не было шансов – хотя все видела вагон проблем в игре Германии. Вообще, тон общения с прессой у Йогги стал более нервным и резким. Он пытается быть дипломатичным, но часто чувствуется определенные высокомерие и злость.

Но это все субъективно – а вот объективно журналисты его продолжают клевать за отсутствие Мюллера, Хуммельса и Боатенга в Бундестим. Не могут лидеры лучших немецких клубов (а Томас вообще стал революционным игроком) и победители ЛЧ быть настолько не нужны. Йоахим Лев гнул свою линию, но сейчас ему нечем крыть. Кстати, здесь сразу вспоминается история с ЧМ-2018, когда из-за личных отношений и предпочтений тренер отцепил Сане – и проиграл. Таким образом, сборная Германии начала свой позорный разгром задолго до выхода на поле в Испании. В течение последних двух лет Бундестим деградировала, несмотря на отчаянные попытки найти новое лицо команды и новые идеи. Бывшие чемпионы мира имеют один из самых сильных лайн-апов в мире, но их разрывают на куски не только испанцы, но и резервисты Украины и Турции – а у Йоахима Льва больше нет оправданий. Лев потерял бывший шарм, он не может найти новых решений и не может дать немцам результат. Конечно, все покажет Евро, но с таким футболом Германия рискует повторить свой "успех" на ЧМ-2018.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников