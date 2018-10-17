Лёв: "Пенальти на Матюиди не было"
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв дал комментарии после поражения от Франции в матче Лиги Наций.
"Разумеется, мы разочарованы результатом. Мы довольно долго играли на равных с действующим победителем Чемпионата Мира, но, к сожалению, не были за это вознаграждены. Кроме того, пенальти, назначенного в наши ворота, не было. На повторе отчётливо видно, что Хуммельс не касался Матюиди. На самом деле это французский игрок стоял на ноге Матса" - приводит слова Лёва Deutsche Welle.
Напомним, что Германия проиграла Франции со счётом 1:2.
После трёх сыгранных матчей "Бундестим" остаётся на последнем месте в своей группе Лиги Наций с одним очком в активе. | http://soccernews.ru
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|6
|4
|4
|Андорра
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|6
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