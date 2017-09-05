Лёв: "Победа над Норвегией - это замечательная история"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв подвёл итоги матча восьмого тура квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Норвегии.

"Мы видели насколько хорош футбол, насколько весёлым он может быть. В первом тайме мы показали отличный футбол, у нас было множество шансов для взятия ворот. Мы давили на соперника, мы были нацелены на голы. Всё это должно было исправить результат матча с Чехией. После перерыва команда пыталась сохранить темп, чтобы не дать никаких шансов сопернику. Так что это была замечательная история" - цитирует Лёва Bild.

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