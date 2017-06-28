Лёв поделился ожиданиями от матча со сборной Мексики

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался в преддверии полуфинального матча Кубка Конфедераций против национальной команды Мексики.

"Мы вышли на крайне сильного соперника, мощного физически и технически. Нам будет очень непросто. Это команда другого калибра, нежели Камерун или Австралия. Мексика может гордиться своей командой. Но и наши игроки голодны и хотят играть всё лучше и лучше. По сравнению с Камеруном тактика изменится, состав будет другим, скорее всего. Мне важно было увидеть в России голодную команду. Результатом я очень доволен" - сказал Лёв.

Напомним, что матч Германия - Мексика состоится завтра в 21:00 по московскому времени.

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