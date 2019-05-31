Лев попал в больницу и пропустит ближайшие матчи сборной Германии
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв был госпитализирован из-за нарушения кровообращения, сообщает Bild.
У 59-летнего специалиста возникли проблемы со здоровьем после тренировки, в результате которой у него была сдавлена артерия.
Из-за произошедшего Лёв пропустит ближайшие матчи "Бундестим" в рамках квалификации Евро-2020 против Беларуси (8 июня) и Эстонии (11 июня).
"Я чувствую себя хорошо, но мне нужно немного поберечь себя в течение следующих четырёх недель. Я нахожусь в постоянном контакте с тренерским штабом, мы будем поддерживать связь во время матчей", - сказал Лёв.
Обязанности главного тренера в июньских играх будет исполнять ассистент наставника Маркус Зорг.
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