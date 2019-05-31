Лев попал в больницу и пропустит ближайшие матчи сборной Германии

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Лев попал в больницу и пропустит ближайшие матчи сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв был госпитализирован из-за нарушения кровообращения, сообщает Bild.

У 59-летнего специалиста возникли проблемы со здоровьем после тренировки, в результате которой у него была сдавлена артерия.

Из-за произошедшего Лёв пропустит ближайшие матчи "Бундестим" в рамках квалификации Евро-2020 против Беларуси (8 июня) и Эстонии (11 июня).

"Я чувствую себя хорошо, но мне нужно немного поберечь себя в течение следующих четырёх недель. Я нахожусь в постоянном контакте с тренерским штабом, мы будем поддерживать связь во время матчей", - сказал Лёв.

Обязанности главного тренера в июньских играх будет исполнять ассистент наставника Маркус Зорг.

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