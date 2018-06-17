Лёв порассуждал о шансах сборной Германии защитить титул чемпиона мира

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Лёв порассуждал о шансах сборной Германии защитить титул чемпиона мира

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв порассуждал о шансах своей команды защитить титул чемпиона мира.

"За последние десятилетия никому не удавалось выиграть два титула чемпионов мира подряд, ведь соперники быстро развиваются, а в составе победителей порой происходят какие-то сбои - игроки уходят из команды, заканчивают карьеру. Но в том, что касается наших амбиций, тут ничего с ЧМ-2014 в Бразилии не изменилось. И я чувствую, как с каждым днём растёт градус напряжения. Чувствуется, что ситуация уникальная. Каждая топ-команда стала за четыре года сильнее, в том числе и бразильцы, французы, испанцы. Мы должны признавать сильные стороны других команд, в чём-то они работают лучше, чем мы. Мы должны думать, в чём нам надо прибавить" - сказал Лёв.

Напомним, что сегодня "Бундестим" стартует на ЧМ-2018 матчем против сборной Мексики. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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