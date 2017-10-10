Лев: "Посмотрите на Францию - у них есть высококвалифицированные игроки, которым всего по 18-19 лет"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев восторженно отозвался о национальной команде Франции.

" Не думайте, что Германия - единственная команда, имеющая больших талантов. Посмотрите на Францию, у них есть Мбаппе, Дембеле... Высококвалифицированные игроки, которым всего по 18-19 лет. Многие команды приближаются к Германии по уровню игры ", - цитирует наставника "манншафт" L'Equipe.

Напомним, Лев рассказал о травме Мустафи. | soccernews.ru