Лев: "Посмотрите на Францию - у них есть высококвалифицированные игроки, которым всего по 18-19 лет"

Теги йоахим лёвгермания до 21 годафранция

Лев: "Посмотрите на Францию - у них есть высококвалифицированные игроки, которым всего по 18-19 лет"Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев восторженно отозвался о национальной команде Франции.

"Не думайте, что Германия - единственная команда, имеющая больших талантов. Посмотрите на Францию, у них есть Мбаппе, Дембеле... Высококвалифицированные игроки, которым всего по 18-19 лет. Многие команды приближаются к Германии по уровню игры", - цитирует наставника "манншафт" L'Equipe.

Напомним, Лев рассказал о травме Мустафи. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов