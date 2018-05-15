Немецкий специалист Йоахим Лёв продлил соглашение со сборной Германии.

Как сообщает официальный сайт немецкого футбольного союза, новый контракт будет действовать до 2022 года. Напомним, что прошлое соглашение было рассчитано до 2020 года.

Лёв тренирует Германию с 2006 года. В 2014 году сборная под его руководством выиграла Чемпионат Мира.

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