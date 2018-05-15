Лёв продлил соглашение со сборной Германии
Немецкий специалист Йоахим Лёв продлил соглашение со сборной Германии.
Как сообщает официальный сайт немецкого футбольного союза, новый контракт будет действовать до 2022 года. Напомним, что прошлое соглашение было рассчитано до 2020 года.
Лёв тренирует Германию с 2006 года. В 2014 году сборная под его руководством выиграла Чемпионат Мира.
Читайте также: Сборная Германии объявила расширенную заявку на Чемпионат Мира. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мексика объявила предварительный состав на Чемпионат Мира-2018
-
ПСЖ сообщил "Реалу" цену на Неймара
-
Гвардиола признан лучшим главным тренером АПЛ
-
Жиру рассказал о целях сборной Франции на ЧМ-2018
-
Дортмундская "Боруссия" приняла решение по Балотелли
-
Виейра не возглавит "Арсенал"
-
Денисов может вернуться в "Зенит"
-
Месси не уйдет из сборной Аргентины после ЧМ-2018
-
"Астон Вилла" разыграет с "Фулхэмом" путевку в АПЛ
-
Будущий клуб Слуцкого "Витесс" победил в первом матче финала плей-офф за место в Лиги Европы
-
Уилшер и Харт не попадут в заявку сборной Англии на ЧМ-2018
-
Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси
-
Футболисты "Спортинга" отказываются играть в финале Кубка Португалии
-
Пирес: "Виейра может добиться успехов с "Арсеналом"
-
Испанский тренд финалов Лиги Европы: "Атлетико" в Лионе сразится с "Марселем"
-
Сын Марсело поразил своей техникой
-
Черчесов рассказал о цели сборной России на ЧМ-2018
-
Соперник сборной России на ЧМ-2018 победил в товарищеском матче
-
Каррера рассказал о возможности возглавить "Ювентус"
-
"Ливерпуль" переманил молодого таланта у "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22