Лёв продлил соглашение со сборной Германии

Теги германияйоахим лёв

Лёв продлил соглашение со сборной Германии

Немецкий специалист Йоахим Лёв продлил соглашение со сборной Германии.

Как сообщает официальный сайт немецкого футбольного союза, новый контракт будет действовать до 2022 года. Напомним, что прошлое соглашение было рассчитано до 2020 года.

Лёв тренирует Германию с 2006 года. В 2014 году сборная под его руководством выиграла Чемпионат Мира.

Читайте также: Сборная Германии объявила расширенную заявку на Чемпионат Мира. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов