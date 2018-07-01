Лёв продолжит тренировать сборную Германии

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв продолжит тренировать команду, несмотря на провал на ЧМ-2018.

Как сообщает Sport1.de, немецкий футбольный союз выразил поддержку 58-летнему специалисту и заверил его, что тот не будет уволен.

Отметим, что действующий контракт Лёва рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: Озил прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2018. | http://soccernews.ru