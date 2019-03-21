Лёв прокомментировал ничью с Сербией

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв подвёл итоги товарищеского матча против национальной команды Сербии.

"По первому тайму было видно, что нам не хватает сыгранности между линиями, однако после перерыва ситуация улучшилась. Тем не менее, Германии не удалось быть эффективной в атаке", - сказал Лёв.

Напомним, что матч завершился ничьей 1:1 - на гол Луки Йовича точным выстрелом ответил Леон Горетцка.

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