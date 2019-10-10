Лев прокомментировал ничью со сборной Аргентины
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, что думает о товарищеском матче с Аргентиной (2:2). Об этом сообщает RTL.
"В первом тайме сборная Германии очень смело играла. Игроки отлично двигались, атаковали. Однако во тором тайме Аргентина показала характер. Доволен тем, как работали игроки, у которых мало опыта", - сказал лев.
13 октября сборная Аргентины проведет товарищеский матч с Эквадором. Германия в этот же день сыграет с Эстонией. Матчи начнутся - в 21:45 (мск).
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