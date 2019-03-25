Лёв прокомментировал победу над сборной Нидерландов

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв поделился эмоциями после победы своей команды над Нидерландами в матче квалификации Евро-2020.

"В первом тайме мы полностью контролировали игру и заслуженно вели в счёте. Но после перерыва мы сыграли хуже. Впрочем, меня радует, что команда до последнего верила в победу. Это отличное начало отборочного цикла", - приводит слова Лёва официальный сайт УЕФА.

После первого тайма Германия обыгрывала Нидерланды со счётом 2:0, но во второй половине встречи "оранжевые" сумели восстановить паритет. Победу "Бундестим" одержала благодаря голу на 90-й минуте.

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