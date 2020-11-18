Лев прокомментировал провал сборной Германии в матче с Испанией

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Лев прокомментировал провал сборной Германии в матче с Испанией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал разгромное поражение команды в матче Лиги наций с Испанией (0:6).

"Сложно объяснить, почему так. Все было не так.

Во втором тайме мы старались играть профессионально, прессинговали, чтобы вернуться в игру. Однако Испания играла лучше и точнее. У нас не было шансов, черный день.

Сегодня мы увидели, что мы прогрессируем не так быстро, как думали и надеялись. Но мы доверяем своим футболистам. У нас есть желание искать решение. Это мой долг", - цитирует Лева @iMiaSanMia.

Отметим, Сборная Германии потерпела самое крупное поражение в официальных матчах.

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