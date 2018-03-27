Лев прокомментировал слухи о том, что он возглавит "Баварию"

Теги германиябавария мюнхенйоахим лёв

Лев прокомментировал слухи о том, что он возглавит "Баварию"
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что он не задумывается о своем возможном назначении в "Баварию".

"Я не думаю о "Баварии". Меня это не беспокоит", – приводит слова Лева ZDF.

Напомним, что "Бавария" рассматривает кандидатуру Лева в качестве возможного преемника нынешнего наставника команды Юппа Хайнкеса.

Не пропустите: Нойер приступил к тренировкам. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов