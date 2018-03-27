Лев прокомментировал слухи о том, что он возглавит "Баварию"



Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что он не задумывается о своем возможном назначении в "Баварию".

"Я не думаю о "Баварии". Меня это не беспокоит", – приводит слова Лева ZDF.

Напомним, что "Бавария" рассматривает кандидатуру Лева в качестве возможного преемника нынешнего наставника команды Юппа Хайнкеса.

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