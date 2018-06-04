Лёв прокомментировал своё решение не брать Сане на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германий Йоахим Лёв прокомментировал своё решение не брать вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане на Чемпионат Мира 2018 года.

"Это был очень сложный выбор между Сане и Юлианом Брандтом. Если бы это был забег на сто метров, то всё бы решалось с помощью фотофиниша. У Лероя огромный талант и он вернётся в состав сборной в сентябре" - приводит слова Лёва The Mirror.

Отметим, что 22-летний Сане выступает за сборную Германии с 2015 года, сыграл 11 матчей.

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