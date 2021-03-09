Лёв прокомментировал свой грядущий уход из сборной Германии

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв объяснил своё решение покинуть занимаемый пост летом 2021 года.

Напомним, что 61-летний специалист попрощается с "Бундестим" после Евро-2020.

"Я осознанно иду на этот шаг, преисполненный гордостью и огромной благодарностью. В то же время я остаюсь очень мотивированным в плане Евро-2020. Я горжусь, ведь быть частью национальной сборной - это большая честь для меня. Я работал с лучшими футболистами страны почти 17 лет и помогал им развиваться. У меня были большие победы и болезненные поражения, но прежде всего - множество волшебных моментов, не только триумф на ЧМ-2014.

Я благодарен Немецкому футбольному союзу, который всегда предоставлял мне и команде идеальные условия для работы. Перед предстоящим Евро у меня всё ещё очень много энергии и амбиций. Я сделаю всё возможное, чтобы сделать наших болельщиков счастливыми и добиться успеха на этом турнире", - сказал тренер.

Лёв возглавляет немецкую сборную с 2006 года и выиграл с ней два турнира - ЧМ-2014 и Кубок Конфедераций-2017.

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