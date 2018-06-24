Лёв прокомментировал волевую победу над сборной Швеции

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Лёв прокомментировал волевую победу над сборной Швеции

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв подвёл итоги матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Швеции.

"Мне понравилось, что мы не начали паниковать после пропущенного гола. Говорили о том, что нужно активнее перемещать мяч и двигаться самим, чтобы шведы немного устали и начали оставлять нам свободные зоны. Наша тактика сработала. Во втором тайме было очень сильное давление. Да, мы не смогли реализовать пару верных голевых моментов, однако отмечу командный дух. Мы ни на мгновение не теряли надежду. Сборная Германии не только отыгралась, но и смогла вырвать победу. Конечно, гол в дополнительное время - это в определённой степени удача. Но его бы не было без нашей веры в свои силы" - сказал Лёв.

Не пропустите видеообзор матча Германия - Швеция. | http://soccernews.ru

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