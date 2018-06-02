Лёв прокомментировал возвращение Нойера на поле

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Лёв прокомментировал возвращение Нойера на поле

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал возвращение на поле вратаря Мануэля Нойера.

Голкипер "Баварии" отыграл полностью товарищеский матч с Австрией, пропустив два гола. Это его первое появление с сентября прошлого года.

"Несмотря на неприятное поражение, я доволен возвращением Нойера. В целом оно получилось великолепным. Ману сделал несколько прекрасных сэйвов. Завтра ещё раз поговорю с ним, а затем приму окончательное решение о том, поедет ли он на Чемпионат Мира" - сказал Лёв.

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