Лев прокомментировал вылет сборной Германии с Евро-2020

Теги чемпионат европыгерманияйоахим лёв

Лев прокомментировал вылет сборной Германии с Евро-2020Фото: инстаграм сборной Германии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение от сборной Англии в матче 1/8 финала Евро-2020.

"Все совершают ошибки. Тренер выбирает состав в меру своих знаний и на основе того, что он видит на тренировках. Конечно, оглядываясь назад, мы можем сказать, что поступили бы по-другому. Однако на данный момент тяжело сказать.

Мы очень разочарованы. Вера и надежда у нас были. В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты. У нас было два – у Мюллера и Вернера. Мы их не реализовали", – сказал Лев.

Напомним, что этот турнир стал последним для Лева на посту главного тренера сборной Германии, его сменит Ханси Флик.

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