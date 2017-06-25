Лёв проводит 150-й матч во главе сборной Германии

В матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций сборная Германии играет с Камеруном.

Этот матч является 150-м для наставника немецкой команды Йоахима Лёва во главе Бундестим.

57-летний Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством команда одержала 99 побед, 30 раз сыграла вничью и 23 раза проиграла.

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