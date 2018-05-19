Лёв раскритиковал Сандро Вагнера

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Лёв раскритиковал Сандро Вагнера

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв раскритиковал форварда "Баварии" Сандро Вагнера.

Напомним, что 30-летний футболист объявил о прекращении выступлений за национальную команду в связи с непопаданием в заявку "Бундестим" на ЧМ-2018, позволив себе при этом несколько острых фраз.

"Я могу понять разочарование Вагнера, но его реакция немного преувеличена. Он говорит, что футболисты не могут открыть свои рты. Это просто возмутительно. Он ведёт себя так, будто те игроки, кто давно выступает за сборную, являются полными идиотами" - приводит слова Лёва Bild. 

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