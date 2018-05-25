Лёв рассказал, кого бы он вызвал в сборную Месси или Роналду

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Я остановлюсь на Месси. Роналду - великолепный игрок. Он профессионал и машина для забивания голов. Но Лео более совершенный футболист.

Последние 10 лет он забивает по 50 голов и делает по 30-40 результативных передач. Он настоящий гений, его игра впечатляет" - приводит слова Лёва A Bola.

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