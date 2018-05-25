Лёв рассказал, кого бы он вызвал в сборную Месси или Роналду

Теги германияйоахим лёвлионель мессикриштиану роналду

Лёв рассказал, кого бы он вызвал в сборную Месси или Роналду

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Я остановлюсь на Месси. Роналду - великолепный игрок. Он профессионал и машина для забивания голов. Но Лео более совершенный футболист.

Последние 10 лет он забивает по 50 голов и делает по 30-40 результативных передач. Он настоящий гений, его игра впечатляет" - приводит слова Лёва A Bola.

Читайте также: Капелло: "Роналду - лучший форвард мира, но у него нет техники Месси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов