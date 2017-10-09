Лёв рассказал о травме Мустафи

Защитник "Арсенала" и сборной Германии Шкодран Мустафи надолго выбыл из строя из-за травмы бедра, об этом сообщил главный тренер "Бундестим" Йоахим Лёв.

"У Мустафи, кажется, небольшой разрыв мышцы или мышечного волокна. В любом случае, из-за этого он может пропустить значительный период" - цитирует Лёва The Telegraph.

При этом точные сроки восстановления 25-летнего Мустафи по-прежнему остаются неизвестными. | http://soccernews.ru