Лёв: "Российские футболисты очень энергичные, хорошо играющие"

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Лёв: "Российские футболисты очень энергичные, хорошо играющие"

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв поделился мнением о российских футболистах.

"Я вижу девять хороших футболистов. Фамилии не буду называть. Вратарь - хотя он и допускал ошибки, конечно, он очень хорошо играет, на очень высоком уровне. Я его давно уважаю.

Российские футболисты очень энергичные, хорошо играющие. Я, конечно, не знаю их достаточно хорошо. Но, это молодая команда, она очень талантливая" - приводят слова Лёва российские СМИ.

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