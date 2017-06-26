Лёв: "Российские футболисты очень энергичные, хорошо играющие"

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв поделился мнением о российских футболистах.

"Я вижу девять хороших футболистов. Фамилии не буду называть. Вратарь - хотя он и допускал ошибки, конечно, он очень хорошо играет, на очень высоком уровне. Я его давно уважаю.

Российские футболисты очень энергичные, хорошо играющие. Я, конечно, не знаю их достаточно хорошо. Но, это молодая команда, она очень талантливая" - приводят слова Лёва российские СМИ.

Читайте также: Лёв: "Мы реализовали свой план на игру". | http://soccernews.ru