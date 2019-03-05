Лев сделал громкое заявление о составе сборной Германии
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, каких игроков больше не будет в национальной команде. Об этом сообщает Bild.
Главный тренер в понедельник, 4 марта, лично сообщил Джерому Боатенгу и Матсу Хуммельсу и полузащитника Томасу Мюллеру о том, что не будет больше их вызывать в сборную.
"2019 год станет годом нового старта для сборной Германии. Мы хотим продолжать следовать переменам, которые мы начали в конце прошлого года.
В составе национальной команды больше не будет Джерома Боатенга, Матса Хуммельса и Томаса Мюллера", - сказал Лев.
Не пропустите: Определились все четвертьфиналисты Кубка Германии | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 8 тура
-
"Локомотив" объявил новый состав совета директоров
-
Невызов Ракицкого в сборную Украины: реакция соцсетей
-
Стало известно, может ли Суперкубок Южной Америки 2020 года может пройти в России
-
Адвокат Кокорина: "Для здоровья Александра наступают необратимые последствия"
Лента новостей
-
Стали известны условия, при которых Месси сыграет в составе сборной Аргентины против Марокко
-
Тренер вратарей "Рубина" покинул клуб после 13 лет работы
-
Игрок "Реала" может перебраться в Италию
-
Витсель ярко высказался о предстоящем матче с "Тоттенхэмом" в ЛЧ
-
Абрамович и Федун попали в список 20 богатейших бизнесменов России
-
"Челси" подал апелляцию на трансферный запрет
-
Лев сделал громкое заявление о составе сборной Германии
-
Два топ-клуба Европы интересуются игроком "Рейнджерс"
-
7
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 8 тура
-
"Ювентус" начал переговоры с Гвардиолой
-
Звезду ЦСКА вызвали в сборную Хорватии
-
Экс-игрок ЦСКА Красич объявил о завершении карьеры
-
"Локомотив" объявил новый состав совета директоров
-
Де Йонг рассказал о просьбе "Барселоны"
-
"Рома" занялась поиском замены ди Франческо
-
Невызов Ракицкого в сборную Украины: реакция соцсетей
-
Геннадий Орлов прокомментировал невызов Ракицкого в сборную Украины
-
2
Экс-одноклубник Ибрагимовича: "Как-то поцеловал спящего Златана в губы и сразу прилетело два удара"
-
Моуринью ярко высказался о Погба
-
"Ювентус" готов купить игрока "Бенфики" за громадную сумму
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|24
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|24
|54
|3
|РБ Лейпциг
|24
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|43
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|24
|39
|8
|Герта
|24
|35
|9
|Хоффенхайм
|24
|34
|10
|Вердер Бремен
|24
|33
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Майнц 05
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|27
|14
|Шальке
|24
|23
|15
|Аугсбург
|24
|21
|16
|Штутгарт
|24
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13