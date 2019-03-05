Лев сделал громкое заявление о составе сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, каких игроков больше не будет в национальной команде. Об этом сообщает Bild.

Главный тренер в понедельник, 4 марта, лично сообщил Джерому Боатенгу и Матсу Хуммельсу и полузащитника Томасу Мюллеру о том, что не будет больше их вызывать в сборную.

"2019 год станет годом нового старта для сборной Германии. Мы хотим продолжать следовать переменам, которые мы начали в конце прошлого года.

В составе национальной команды больше не будет Джерома Боатенга, Матса Хуммельса и Томаса Мюллера", - сказал Лев.

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