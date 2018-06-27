Лёв сделал заявление после вылета сборной Германии с ЧМ-2018

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Лёв сделал заявление после вылета сборной Германии с ЧМ-2018
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев оценил поражение своей команды от Южной Кореи (0:2), которое привело к вылету с Чемпионата Мира-2018.

"В раздевался стояла гробовая тишина. Все были очень разочарованы и никто ни проронил слова. Нам необходимо принять случившееся и поздравить соперников. Мы не заслужили выход в плей-офф. Мы все правильно делали во время подготовки, но нам не хватило легкости. 

Вся ответственность лежит на мне. Не могу сказать, останусь ли я в команде", - цитирует Лева Sport1.de.

Напомним, что Германия набрала три очка в трех матчах и заняла последнее место в группе.

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