Лев советует Горетцке не уходить из "Шальке"

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Лев советует Горетцке не уходить из "Шальке"Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев уверен в том, что полузащитнику "Шальке" Леону Горетцке не нужно уходить из клуба.

По слухам, в конце сезона-2017/2018 хавбек перейдет в "Баварию".

"Если вы молодой игрок, то нужно использовать доверие тренера в своем клубе и стабильно выходить в стартовом составе. Но в этом смысле я не хочу доказывать давления на футболистов", - сказал он.

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