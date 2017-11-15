Лёв сожалеет о невыходе сборной Италии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв выразил сожаление, что национальная комада Италии не сумела пробиться на ЧМ-2018.

"Я слышал, что Де Росси отказался выходить на замену, потому что команде нужен был нападающий. Считаю, что это сильный поступок. Жаль, что итальянцы не прошли на ЧМ-2018. Я был бы счастлив, если бы они участвовали в этом турнире. Для меня это примерно то же самое, если бы Германия, Франция, Бразилия или Аргентина не попали на мундиаль. Также обидно, что не сыграет Чили" - приводит слова Лёва Goal.com.

Напомним, что сборная Италии не попала в финальную стадию Чемпионата Мира впервые с 1958 года.

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