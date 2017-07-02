Лёв стал четвертым тренером в истории, который выиграл чемпионат мира и Кубок конфедераций

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Лёв стал четвертым тренером в истории, который выиграл чемпионат мира и Кубок конфедераций

Сборная Германии в финале Кубка Конфедераций-2017 обыграла Чили со счетом 1:0.

Благодаря этому наставник немцев Йоахим Лёв стал Лёв стал четвертым тренером в истории, который выиграл чемпионат мира и Кубок конфедераций. 

Ранее подобное достижение покорялось трем бразильским специалистам - Марио Загало, Карлосу Альберто Паррейре и Луису Фелипе Сколари.

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