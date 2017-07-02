Сборная Германии в финале Кубка Конфедераций-2017 обыграла Чили со счетом 1:0.

Благодаря этому наставник немцев Йоахим Лёв стал Лёв стал четвертым тренером в истории, который выиграл чемпионат мира и Кубок конфедераций.

Ранее подобное достижение покорялось трем бразильским специалистам - Марио Загало, Карлосу Альберто Паррейре и Луису Фелипе Сколари.

Не пропустите: Германия стала второй сборной в истории, которая выиграла чемпионат мира, Европы и Кубок Конфедераций. | http://soccernews.ru