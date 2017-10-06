Лёв стал лидером по проценту побед у руля сборной Германии

В рамках девятого тура квалификации ЧМ-2018 сборная Германии в гостях взяла верх над национальной командой Северной Ирландии со счётом 3:1.

Как сообщает Opta, после этого поединка Йоахим Лёв стал лидером по проценту побед у руля "Бундестим".

На данный момент сборная Германии под руководством 57-летнего специалиста выиграла 68 процентов матчей. | http://soccernews.ru