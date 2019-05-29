Лев: "У меня нет ничего общего с Озилом"
Наставник сборной Германии Йоахим Лёв перед матчем Лиги Европы "Челси" - "Арсенал" рассказал, что думает о ситуации Месутом Озилом. Об этом сообщает Sport Bild.
"Мы пока не контактировали с Озилом, у меня нет ничего общего с ним. Он должен был со мной связаться лично, однако вместо этого мне позвонил его агент. Месут так и не позвонил. Иногда, как тренер, я должен принимать и личные разочарования", - сказал Лев.
Напомним, перед ЧМ-2018 Озил сделал совместное фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что подвергся серьёзной критике в Германии.
Не пропустите: Агент Озила: "В Месуте течет кровь "Арсенала". Он предан команде"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
СМИ: игроки "Барселоны" наложили вето на трансфер Гризманна
-
Болельщики "Арсенала" поют песни о Мхитаряне в Азербайджане
-
CAS отклонил апелляцию "Рубина" по дисквалификации в еврокубках
-
1
Объявлены даты заявки новых игроков в РПЛ
-
1
Лев: "У меня нет ничего общего с Озилом"
-
Полиция Баку останавливает фанатов "Арсенала" в футболках с фамилией Мхитаряна
-
Хавбек "Славии" Соучек рассказал, почему отказался переходить в "Спартак"
-
"Валенсия" хочет провести Суперкубок Испании по старому регламенту
-
Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии
-
26 игроков "Тоттенхэма" отправились в Мадрид на финал Лиги Чемпионов
-
2
"Интер" договорился с Джеко
-
Малиновский отказался переходить в "Спартак"
-
1
Российский гражданин пострадал в Баку из-за драки между фанатами "Челси" и "Арсенала"
-
"Атлетико" близок к подписанию Эрреры
-
1
Мане: "Реал"? Я думаю о финале Лиги Чемпионов"
-
Лопетеги: "Реал" сильно уступал "Барселоне" и "Атлетико" в Примере даже имея Роналду в составе"
-
"Реал" рассматривает де Лигта в качестве замены Рамосу
-
"Вест Хэм" объявил об уходе Кэрролла и Насри
-
"Аталанта" продлила контракт с Гасперини, который вывел клуб в Лигу Чемпионов
-
Автобус "Ливерпуля" застрял в Мадриде
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19