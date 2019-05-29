Лев: "У меня нет ничего общего с Озилом"

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Лев: "У меня нет ничего общего с Озилом"

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв перед матчем Лиги Европы "Челси" - "Арсенал" рассказал, что думает о ситуации Месутом Озилом. Об этом сообщает Sport Bild. 

"Мы пока не контактировали с Озилом, у меня нет ничего общего с ним. Он должен был со мной связаться лично, однако вместо этого мне позвонил его агент. Месут так и не позвонил. Иногда, как тренер, я должен принимать и личные разочарования", - сказал Лев.

Напомним, перед ЧМ-2018 Озил сделал совместное фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что подвергся серьёзной критике в Германии.

Не пропустите: Агент Озила: "В Месуте течет кровь "Арсенала". Он предан команде"| http://soccernews.ru
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