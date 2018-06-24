Лёв: "У Руди перелом носа"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал о состоянии здоровья отдельных игроков своей команды.

"Было очевидно, что футболисты устали. У Ройса, похоже, начало сводить ноги, у Руди перелом носа. Также проблемой станет то, что Боатенг не сможет сыграть с корейцами. Посмотрим, кто из игроков будет готов выйти на поле. Хуммельс, вероятно, сможет подойти к матчу" - сказал Лёв.

Напомним, что со сборной Южной Кореи "Бундестим" сыграет 27 июня.

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