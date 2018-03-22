Лев: "Уверен, что Нойер сыграет на ЧМ-2018"

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Лев: "Уверен, что Нойер сыграет на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что вратарь "Баварии" Мануэль Нойер сможет помочь команде на Чемпионате Мира-2018.

"Нойер восстановился уже на 90 процентов. Вскоре он снова будет готов к максимальным нагрузкам. Я уверен, что он поедет на Чемпионат Мира, но еще и сыграет за "Баварию" в этом сезоне", - приводит слова Лева Bild.

Напомним, что 31-летний Нойер восстанавливается после перелома ноги, который он получил в сентябре прошлого года.

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