Лев: "Увольнение Лопетеги стало полной неожиданностью для меня"

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Лев: "Увольнение Лопетеги стало полной неожиданностью для меня"Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал ситуацию со сменой наставника национальной команды Испании.

"Увольнение Лопетеги стало полной неожиданностью для меня. Принятие такого решения за два дня до первого матча команды на Чемпионате Мира - это удар для нее. Но, конечно же, маловероятно, что испанцы лишаться из-за этого своей силы и класса", - цитирует "рулевого" "манншафт" Le 10 Sport.

Напомним, в Испании раскритиковали действия Переса и Лопетеги. | soccernews.ru

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