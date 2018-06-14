Лев: "Увольнение Лопетеги стало полной неожиданностью для меня"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал ситуацию со сменой наставника национальной команды Испании.

" Увольнение Лопетеги стало полной неожиданностью для меня. Принятие такого решения за два дня до первого матча команды на Чемпионате Мира - это удар для нее. Но, конечно же, маловероятно, что испанцы лишаться из-за этого своей силы и класса ", - цитирует "рулевого" "манншафт" Le 10 Sport.

Напомним, в Испании раскритиковали действия Переса и Лопетеги. | soccernews.ru