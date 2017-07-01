Лёв: "В сборной Чили 8-11 футболистов мирового уровня"
Наставник сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Конфедераций с Чили.
"В Германии мы все удивляемся, сколько хороших игроков есть в Чили. Если посмотреть на эту команду, там 8-11 футболистов мирового уровня, они лидеры в своих клубах, игроки высшего уровня - Видаль, Санчес и так далее. Это маленькая страна, но она третья в мире по уровню футбола. Они тактически играют вообще в самый гибкий футбол в мире.
Почему я должен бояться серию пенальти? Мы тоже можем нанести удары, и у нас прекрасный голкипер. Я не боюсь того, что матч дойдет до серии одиннадцатиметровых ударов. С самого начала мы должны держать игру в финале в своих руках, контролировать ее. Завтра мы обязательно будем стараться победить, мы будем играть против команды, которая действует очень гибко в атаке. Нам следует действовать активнее, чем в первой игре с чилийцами" - приводят слова Лёва российские СМИ.
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|Германия
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|3
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|3
|Австралия
|3
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|4
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