Лёв верит, что Нойер сможет сыграть на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв выразил надежду, что вратарь "Баварии" Мануэль Нойер сможет сыграть на ЧМ-2018.
Напомним, что сейчас 31-летний страж ворот восстанавливается после перелома плюсневой кости.
"Я не общался с ним последние две недели, но судя по тому, что мне известно, беспокоиться не о чем. Я знаю, что на восстановление ему требуется ещё несколько недель. Планируется, что он вернётся к тренировкам в следующем году. У него ещё будет время набрать форму. Я понимаю, что для него значит выступление на Чемпионате Мира. Наши врачи говорят, что ему хватит времени на восстановление, так что я спокоен" - цитирует Лёва официальный твиттер Немецкого футбольного союза.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|11
|26
|2
|РБ Лейпциг
|11
|22
|3
|Боруссия Дортмунд
|11
|20
|4
|Шальке
|11
|20
|5
|Хоффенхайм
|11
|19
|6
|Ганновер 96
|11
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|18
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|18
|9
|Байер Леверкузен
|11
|16
|10
|Аугсбург
|11
|16
|11
|Герта
|11
|14
|12
|Штутгарт
|11
|13
|13
|Майнц 05
|11
|12
|14
|Вольфсбург
|11
|11
|15
|Гамбург
|11
|10
|16
|Фрайбург
|11
|8
|17
|Вердер Бремен
|11
|5
|18
|Кельн
|11
|2