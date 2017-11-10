Лёв верит, что Нойер сможет сыграть на ЧМ-2018

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Лёв верит, что Нойер сможет сыграть на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв выразил надежду, что вратарь "Баварии" Мануэль Нойер сможет сыграть на ЧМ-2018.

Напомним, что сейчас 31-летний страж ворот восстанавливается после перелома плюсневой кости.

"Я не общался с ним последние две недели, но судя по тому, что мне известно, беспокоиться не о чем. Я знаю, что на восстановление ему требуется ещё несколько недель. Планируется, что он вернётся к тренировкам в следующем году. У него ещё будет время набрать форму. Я понимаю, что для него значит выступление на Чемпионате Мира. Наши врачи говорят, что ему хватит времени на восстановление, так что я спокоен" - цитирует Лёва официальный твиттер Немецкого футбольного союза.

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