Лёв: "Выход в финал для сборной Германии - это грандиозный успех"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу своей команды над Мексикой (4:1) в полуфинале Кубка Конфедераций-2017.

"Это была очень интенсивная игра. Мексиканцы сильны технически, отлично владеют мячом. Мне понравилось, что в первые минуты ребята сделали именно то, о чем мы договаривались: показали, что не дадим сопернику роль лидера, а сами стали играть первым номером, смело шли вперед. Потом скорости немного спали, стало больше ошибок, но в целом я считаю, что выход в финал для нас - это грандиозный успех.

Что думаю о предстоящем матче с Чили? Мы уже играли с ними, хорошо друг друга знаем. Понятно, что будет тяжелейший матч. Но дайте мы немного отдохнем, выспимся, и тогда будем думать о финале", - приводят слова Лёва российские СМИ.

Напомним, что в матче группового этапа Германия и Чили сыграли вничью со счетом 1:1.

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