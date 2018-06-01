Лёв высказался насчет возможности возглавить "Реал"

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Лёв высказался насчет возможности возглавить "Реал"
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал информацию о том, что он может возглавить мадридский "Реал". 

"Я полностью исключаю вероятность того, что буду работать с "Реалом". Я уверен, что они найдут хорошую замену Зидану. Но я не беспокоюсь об этом. Все мои мысли о Чемпионате Мира-2018 и сборной Германии", - приводит слова Лева Marca.

Напомним, что вчера "Реал" расстался с главным тренером Зинедином Зиданом, который ушел в отставку по собственному желанию.

Стоит отметить, что 58-летний Лев недавно продлил контракт со сборной Германии до 2020 года.

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