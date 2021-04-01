Лёв высказался о поражении сборной Германии от Северной Македонии

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Наставник сборной Германии Йоахим Лёв подвёл итоги матча 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против Северной Македонии.

Напомним, что немцы на своём поле потерпели поражение со счётом 1:2.

"Мы очень разочарованы. Футболисты выглядели уставшими. Нам не хватало свежести. Мы ошибались, медленно двигали мяч вперёд и делали много лишних касаний. В атаке мы часто теряли владение, а наша оборона оказалась недостаточно крепкой. Также важна реализация моментов. В последних матчах мы упускали много шансов и были чересчур нерешительными", - приводит слова Лёва Bild.

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