Лев высказался о ситуации с голкиперами сборной Германии
Наставник сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал ситуацию с голкиперами команды. Об этом сообщает Bild.
Ранее Марк-Андре тер Штеген заявил, что его не устраивает то, что он является дублером Мануэля Нойера.
"Мы можем только радоваться, что у нас есть два вратаря мирового класса: Нойер и тер Штеген. Понятно, что у каждого большое желание играть. Так и должно быть в сборной.
Мы понимаем разочарование тер Штегена, но ситуация такова, что играть может только один вратарь", - сказал Лев.
27-летний вратарь "Барселоны" тер Штеген дебютировал за сборную Германии 26 мая 2012 года.
9 октября сборная Германии сыграет с Аргентиной в рамках 7-го тура отборочного этапа Евро-2020. Начало встречи - 21:45 (мск).
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