Лев высказался о своем будущем после ухода из сборной Германии

Фото: твиттер сборной Германии/Автор неизестен

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что у него пока нет договоренности о новом месте работы после ухода из национальной команды.

"После 15 лет работы на такой ответственной должности необходим перерыв. Придет время, и найдешь на что-то иное новые силы. В данный момент никаких конкретных планов у меня нет", - приводит слова Лева официальный сайт УЕФА.

61-летний Лев работал в сборной Германии с 2004 года. Три года он был ассистентом главного тренера, а с 2006 года возглавлял национальную команду. Под его руководством сборная Германии становилась чемпионом мира в 2014 году.

Не пропустите: Нойер прокомментировал поражение от Англии. | http://soccernews.ru