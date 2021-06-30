Лев высказался о своем будущем после ухода из сборной Германии
Фото: твиттер сборной Германии/Автор неизестен
Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что у него пока нет договоренности о новом месте работы после ухода из национальной команды.
"После 15 лет работы на такой ответственной должности необходим перерыв. Придет время, и найдешь на что-то иное новые силы. В данный момент никаких конкретных планов у меня нет", - приводит слова Лева официальный сайт УЕФА.
61-летний Лев работал в сборной Германии с 2004 года. Три года он был ассистентом главного тренера, а с 2006 года возглавлял национальную команду. Под его руководством сборная Германии становилась чемпионом мира в 2014 году.
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