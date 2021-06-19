Лев поделился настроением перед матчем против Португалии на Евро-2020

Теги чемпионат европыгерманияпортугалияйоахим лёв

Лев поделился настроением перед матчем против Португалии на Евро-2020Фото: инстаграм сборной Германии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился настроением перед матчем второго тура группового этапа Евро-2020 против сборной Португалии.

"Настрой и мотивация моих игроков остаются невероятно сильными. Именно по этой причине мы полностью уверенны, что нам удастся изменить турнирное положение команды. Если мы сумеем проявить больше усердия в атаке, выиграем матч с Португалией", — цитирует Лева официальный сайт УЕФА.

Германия сыграет против сборной Португалии 19 июня, в 19:00. Место проведения - Мюнхен.

Также не пропустите: Альваро Мората сравнил себя с Левандовски перед матчем Евро-2020 против Польшы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Минимальная победа Швеции и две ничьи в группе D: все результаты Евро-2020 18 июня

Минимальная победа Швеции и две ничьи в группе D: все результаты Евро-2020 18 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов