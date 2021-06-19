Лев поделился настроением перед матчем против Португалии на Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Германии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился настроением перед матчем второго тура группового этапа Евро-2020 против сборной Португалии.

"Настрой и мотивация моих игроков остаются невероятно сильными. Именно по этой причине мы полностью уверенны, что нам удастся изменить турнирное положение команды. Если мы сумеем проявить больше усердия в атаке, выиграем матч с Португалией", — цитирует Лева официальный сайт УЕФА.

Германия сыграет против сборной Португалии 19 июня, в 19:00. Место проведения - Мюнхен.

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