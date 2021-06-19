Лев высказался перед матчем против Португалии на Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Германии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался перед матчем против сборной Португалии на Евро-2020.

– Мы раздосадованы матчем против Франции. Мы играли против сильного соперника, и мы пропустили только в из-за автогола. В последние дни мы анализировали – пришли к решениям, что надо исправить уже к игре против Португалии.

В игре против Францией мы хорошо действовали в обороне, но были не так хороши в атаке. Именно над этим аспектом мы работали в последние дни. Сейчас давление на нас возросло, однако мы полны оптимизма и по-прежнему уверены в своих силах.

– Поменяете ли вы тактику?

– Да, нам нужно быть лучше в атаке: лучше использовать пространство, играть более интенсивно и эффективно. Что касается обороны, как показала игра против Франции, мы действовали достаточно организовано.

– Как играть против Криштиану Роналду?

– Он являлся единственной суперзвездой сборной Португалии раньше, однако сейчас все поменялось. У них есть Силва, Фернандеш, Жота, Карвалью.

Конечно, Криштиану может не только переставлять бутылки Coca-Cola на пресс-конференциях. Он может решать эпизоды и забивать важные мячи. Он может наносить удары с левой, с правой, головой. Мы знаем о его сильных сторонах и будем играть против него командно..

– Что вас пугает в сборной Португалии?

– Они чемпионы Европы. К тому же последние несколько лет весьма качественно выглядят и имеют поколение, выросшее вместе. Это довольно сбалансированнная команда: имеют индивидуально сильных футболистов, многих из которых можно сравнить по уровню с топовыми игроками сборной Франции, – сказал Лев.

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